Richter Alexander Hold
Folge 336: Sex-Erpresser
41 Min.Ab 12
1. Fall: Ramona Lukic ist angeklagt, den Installateur Edgar Kammler mit einer Wasserwaage niedergeschlagen zu haben - angeblich, weil Edgar keinen Sex mit ihr wollte. 2. Fall: Die Musicaldarstellerin Carlotta Martinek soll ihre Kollegin Vivian von Attendorn in ihrer Garderobe überfallen und ihr ein teures Collier gestohlen haben. Diebstahl aus Neid?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1