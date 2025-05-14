Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zur Prostitution gezwungen?

SAT.1Staffel 2Folge 339
Folge 339: Zur Prostitution gezwungen?

43 Min.Ab 12

1. Fall: Leon Berger soll seine Freundin Tabea Jansen zur Prostitution gezwungen haben. Musste sie wirklich vor seinen Augen mit einem fremden Mann schlafen oder war der Sex mit dem Fremden Tabeas Idee? 2. Fall: Die in Indien lebende Tarika Mohn ist angeklagt, auf ihren Mann Harald aus Eifersucht mit einer indischen Statue eingeschlagen zu haben - die Angeklagte leugnet die Tat.

