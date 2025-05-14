Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 2Folge 341
Richter Alexander Hold

Folge 341: Ehemann abgezockt

42 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Judy Sommer wurde von ihrem Mann angezeigt, weil sie Schmuck und Bargeld im Wert von 160.000 Euro aus seinem Safe gestohlen haben soll, um mit ihrem Liebhaber verschwinden zu können. Judy streitet die Vorwürfe ab und beschuldigt ihre Zwillingsschwester Mandy.

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

