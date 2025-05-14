Richter Alexander Hold
Folge 341: Ehemann abgezockt
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Judy Sommer wurde von ihrem Mann angezeigt, weil sie Schmuck und Bargeld im Wert von 160.000 Euro aus seinem Safe gestohlen haben soll, um mit ihrem Liebhaber verschwinden zu können. Judy streitet die Vorwürfe ab und beschuldigt ihre Zwillingsschwester Mandy.
