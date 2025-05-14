Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 342
42 Min.Ab 12

1. Fall: Gisèle Blanc soll Claus Sandmann von einem Hochbett gestoßen haben. Sandmann erlitt dabei zahlreiche Schnittverletzungen. Vor der Tat hatten beide Sex mit Maria Aquino. 2. Fall: Susanne Suttner wird beschuldigt, die medizinischen Apparaturen, die die Körperfunktionen ihrer hirntoten Tochter Monika aufrecht erhielten, abgeschaltet zu haben. Die schwangere Monika Suttner und ihr Kind starben.

