Richter Alexander Hold
Folge 346: Gefahr in der Tasche
42 Min.Ab 12
1. Fall: Das Kindermädchen Yvonne Bode soll einen schwarzen Skorpion in die Kostümtasche ihrer Auftraggeberin Veronika Farmann gesetzt haben. Was steckt dahinter? 2. Fall: Susanne Probst soll die EC-Karte ihrer Mutter gestohlen haben, um 1000 Euro abzuheben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1