Richter Alexander Hold
Folge 349: Benzin und Feuer
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Zirkusdirektor Fred Schupp steht wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht, weil er das Paraffin des Feuerspuckers Jochen Vollack gegen Benzin ausgetauscht haben soll. Dadurch verbrannte sich der Artist während einer Vorstellung den gesamten Mundbereich.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1