Richter Alexander Hold
Folge 350: Der entführte Ehemann
42 Min.Ab 12
Die Prostituierte Hella Bergmann und ihr Zuhälter Ronnie Schreiber sollen den reichen Geschäftsmann Paul Weingerber in eine Waldhütte verschleppt und dort bei Wasser und Brot gefangen gehalten haben. Die Ehefrau des Opfers sollte 250 000 Euro Lösegeld zahlen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1