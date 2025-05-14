Richter Alexander Hold
Folge 351: Keiner liebt mich
42 Min.Ab 12
1. Fall: Gerrit Rentenbrink soll seine 12-jährige Tochter Steffi misshandelt haben. Welchen Grund hatte er, seine Tochter so zu verletzten? 2. Fall: Harald Seitze ist angeklagt, Johannes Lärmer, dem Vater seiner Freundin Tine, Waffen geklaut und ihn erpresst zu haben!
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1