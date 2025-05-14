Unter falschen VoraussetzungenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 354: Unter falschen Voraussetzungen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Travestiekünstler "Nadine" Mahler soll Michael Herzer um 65.000 Euro betrogen haben. Er behauptet, nicht gewusst zu haben, dass Nadine in Wirklichkeit ein Mann ist und fordert sein Geld zurück. 2. Fall: Katja Stendel ist angeklagt, Alex Fröhlich, den Präsidenten ihres Motorrad-Clubs, nach dem Sex mit einem Billard-Queue niedergeschlagen zu haben. War die Barfrau wütend, weil der Rocker ihr den Laufpass gegeben hat?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1