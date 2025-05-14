Richter Alexander Hold
Folge 362: Briefbombe
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die 16-jährige Schülerin Michaela Seifert ist angeklagt, ihrem ehemaligen Psychotherapeuten eine Briefbombe geschickt zu haben. 2. Fall: Gudrun Fuchs ist Mitglied einer Sekte. Hat sie ihre Tochter Alisa in ein Hochzeitszimmer eingesperrt, damit der Sektenführer ihre Tochter dort vergewaltigen kann?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1