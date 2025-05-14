Richter Alexander Hold
Folge 366: Verführt zum Drogenkonsum
43 Min.Ab 12
1. Fall: Manuel Becker soll seiner 15-jährigen Freundin Nina Stuhlmacher Drogen gegeben haben. Manuel und Nina bestreiten das. 2. Fall: Warum stach Tanja Ebert mit einem Korkenzieher auf die Brust ihrer Freundin ein? War es ein Unfall oder hatte sie einen Grund für diesen Angriff?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1