Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verführt zum Drogenkonsum

SAT.1Staffel 2Folge 366
Verführt zum Drogenkonsum

Verführt zum DrogenkonsumJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 366: Verführt zum Drogenkonsum

43 Min.Ab 12

1. Fall: Manuel Becker soll seiner 15-jährigen Freundin Nina Stuhlmacher Drogen gegeben haben. Manuel und Nina bestreiten das. 2. Fall: Warum stach Tanja Ebert mit einem Korkenzieher auf die Brust ihrer Freundin ein? War es ein Unfall oder hatte sie einen Grund für diesen Angriff?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen