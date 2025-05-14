Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 368
42 Min.Ab 12

1. Fall: Denise Eigler soll ihren Mitschüler Volker Tobel von einer Leiter vor ihrem Schlafzimmerfenster gestoßen haben. Die Schülerin behauptet, dass Volker betrunken von der Leiter gefallen ist. 2. Fall: Daniel Ansberger wird beschuldigt, seine Klavierlehrerin bedroht und acht ihrer Finger gebrochen zu haben.

Richter Alexander Hold
SAT.1
