Richter Alexander Hold
Folge 368: Klavierunterricht
42 Min.Ab 12
1. Fall: Denise Eigler soll ihren Mitschüler Volker Tobel von einer Leiter vor ihrem Schlafzimmerfenster gestoßen haben. Die Schülerin behauptet, dass Volker betrunken von der Leiter gefallen ist. 2. Fall: Daniel Ansberger wird beschuldigt, seine Klavierlehrerin bedroht und acht ihrer Finger gebrochen zu haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1