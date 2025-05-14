Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flammenhölle in der Schule

SAT.1Staffel 2Folge 370
42 Min.Ab 12

Zündete die 19-jährige Sonja Klauss mit Feuerwerkskörpern absichtlich ihre Schule an? Wollte sie damit ihre verhasste Lehrerin Elena Bertotti verletzen? Warum hielt die sich eigentlich in den frühen Morgenstunden im Lehrerzimmer auf? Sie musste sich durchs Fenster vor den Flammen retten und erlitt dabei zahlreiche Knochenbrüche.

