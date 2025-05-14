Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die arrangierte Ehe

SAT.1Staffel 2Folge 372
Die arrangierte Ehe

Folge 372: Die arrangierte Ehe

42 Min.Ab 12

Ferdinand Papenbrink hat seine schwangere Frau durch einen hinterhältigen Mord verloren. Seine Schwägerin Sabine Giesler ist davon überzeugt, dass er selbst Susanne Papenbrink sowie deren Freundin Ursula Wegener mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet hat.

