Richter Alexander Hold
Folge 377: Fracht aus Costa Rica
43 Min.Ab 12
Der Krankenpfleger Theo Burger und der Zollbeamte Peter Wallmann sollen Kokain aus Costa Rica nach Deutschland geschmuggelt haben. Machen sie gemeinsame Sache oder sind die beiden unwissend an einen Schmugglerring geraten?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1