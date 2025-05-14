Richter Alexander Hold
Folge 381: Die Cheerleader
42 Min.Ab 12
Mischte Susanne Clemens ihrer Cheerleader-Konkurrentin Veronika Amann Natronlauge ins Shampoo, um sich an ihr zu rächen, weil Veronika dafür verantwortlich war, dass Susanne nicht mehr im Team mittanzen durfte?
