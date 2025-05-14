Richter Alexander Hold
Folge 382: Neugeborenes entführt
43 Min.
1. Fall: Hat die Krankenschwester Celia Hafke tatsächlich das neugeborene Baby von Janine Bussmann entführt? Wollte sie das Kind als ihr eigenes ausgeben, weil sie selbst nach einer Fehlgeburt keines mehr bekommen konnte? 2. Fall: Susanne Dormann und Heike Fischer sollen sich als Polizistinnen ausgegeben haben. Ihnen wird ihnen vorgeworfen, den betrunkenen Lutz Bauer angehalten, kontrolliert und zum Striptease gezwungen zu haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
