Richter Alexander Hold
Folge 383: Finger abgehackt
42 Min.Ab 12
Achim Kemmler, Gitarrist in der Heavy-Metal-Band "Schlagritter", soll seinem Bandleader Torben Pelkmann mit einer Streitaxt vier Finger abgehackt haben. Angeblich soll Torben die Freundin des Angeklagten vergewaltigt haben.
