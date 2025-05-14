Richter Alexander Hold
Folge 384: Der Fluch der bösen Tat
40 Min.Ab 12
Susi Gerber fuhr mit ihrem Motorroller die Tochter ihres Schuldirektors Werner Amon in den Tod. Der Auslöser für den Rollerunfall war das gelockerte Vorderrad - Susi hatte die Räder am Nachmittag eigenhändig gewechselt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1