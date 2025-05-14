Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Hausbesitzer

SAT.1Staffel 2Folge 388
Folge 388: Der Hausbesitzer

42 Min.Ab 12

1. Fall: Jens Hessler wird beschuldigt, sich während der Abwesenheit der Familie Evers in deren Villa eingenistet und dort in Saus und Braus gelebt zu haben. 2. Fall: Hat der Student Jonas Berger die Mitbewohnerin seiner schwangeren Freundin die Treppen runtergestoßen, um zu verhindern, dass sie seinen Seitensprung mit ihr ausplaudert?

SAT.1
