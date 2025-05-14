Richter Alexander Hold
Folge 389: Durchgedreht auf Hochzeit
43 Min.Ab 12
1. Fall: Die Modeschülerin Lucy Phillip steht wegen Störung der Religionsausübung vor Gericht. Bei ihrer Hochzeit ist sie völlig durchgedreht: Lucy hat den Pfarrer angeflirtet, obszöne Dinge gesagt und sich das Brautkleid vom Leib gerissen. 2. Fall: Sophie Zaun ist angeklagt, Axel Ballmeister, der Lebensgefährte ihrer Mutter, einen Kaktus in die Genitalien gerammt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1