SAT.1Staffel 2Folge 390
42 Min.Ab 12

Manuel Elsen sitzt auf der Anklagebank, weil er den Detektiv Heiko Schultes niedergeschlagen haben soll. War es ein Racheakt dafür, dass der Privatermittler eine Affäre aufdeckte und damit seine Ehe zerstörte oder steckt ein anderer Grund dahinter?

SAT.1
