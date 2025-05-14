Richter Alexander Hold
Folge 393: Horror in Wrack
42 Min.Ab 12
Der Soap-Darsteller Erik Winkler ist des versuchten Mordes an seinem Kollegen Bernd Peters angeklagt. Das Opfer wurde bei einem Tauchgang in der Karibik in ein Schiffswrack eingesperrt und kam nur knapp mit dem Leben davon.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1