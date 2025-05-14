Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 395
Folge 395: Rache auf Mallorca

42 Min.Ab 12

Gitte Langer soll ihren untreuen Ehemann Henning auf Mallorca an eine Klippe gefesselt haben - er hat nämlich mit seiner Geliebten Laura Kern auf der Insel ein Liebeswochenende verbracht. Gitte bestreitet die Tat energisch, der Aussteiger Jo Brunner gibt ihr ein Alibi. Was geschah wirklich auf der Ferieninsel?

