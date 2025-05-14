Richter Alexander Hold
Folge 395: Rache auf Mallorca
42 Min.Ab 12
Gitte Langer soll ihren untreuen Ehemann Henning auf Mallorca an eine Klippe gefesselt haben - er hat nämlich mit seiner Geliebten Laura Kern auf der Insel ein Liebeswochenende verbracht. Gitte bestreitet die Tat energisch, der Aussteiger Jo Brunner gibt ihr ein Alibi. Was geschah wirklich auf der Ferieninsel?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1