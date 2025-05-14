Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 396
42 Min.Ab 12

Das Gesicht des Fernsehmoderators Klaus Kiesler wurde durch eine Säurebombe entstellt. Angeklagt ist der Student Lars - wollte er so den Freitod seiner geliebten, gerade 18-jährigen Schwester rächen, die in ihren Tagebüchern ein Verhältnis mit dem TV-Star offenbarte?

