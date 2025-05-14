Richter Alexander Hold
Folge 396: Tagebuch einer Toten
42 Min.Ab 12
Das Gesicht des Fernsehmoderators Klaus Kiesler wurde durch eine Säurebombe entstellt. Angeklagt ist der Student Lars - wollte er so den Freitod seiner geliebten, gerade 18-jährigen Schwester rächen, die in ihren Tagebüchern ein Verhältnis mit dem TV-Star offenbarte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1