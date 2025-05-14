Richter Alexander Hold
Folge 397: Surfer in Gefahr
42 Min.Ab 12
1. Fall: Vor einem Wettbewerb wurde Surf-As Ben am Strand von Hawaii fest in eine Hängematte verschnürt. Erst am nächsten Tag wurde er - von der Sonne fast ausgetrocknet - gerettet. Wollte seine Ex-Freundin verhindern, dass er das Preisgeld nutzt, um sich mit seiner neuen Liebe eine Existenz aufzubauen? 2. Fall: Kai Lehmann soll das Zimmer von Mascha Weber mit 70 Liter Hundekot verschmutzt haben. Wollte er sich dafür rächen, dass sie seine Beziehung zerstört hat?
