Richter Alexander Hold
Folge 398: Das doppelte Lottchen
42 Min.Ab 12
Daniela Michaelis ging für ihre Zwillingsschwester Anna ins Gefängnis - die floh mit ihrem Kind. Statt ihre Schwester, wie besprochen, nach einer Woche im Gefängnis wieder abzulösen, wollte sie sich nach Amerika absetzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1