Richter Alexander Hold
Folge 400: Schein und Sein
42 Min.Ab 12
Frank Vormann ist der Anstiftung zum versuchten Mord an dem Banker Hendrik Landauer angeklagt. Lukas Klein soll den Anschlag mit einer Armbrust ausgeführt haben. Frank vermutet, dass der Banker seiner Tochter Drogen verkauft.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1