Richter Alexander Hold
Folge 402: Rache an Grabscher
42 Min.Ab 12
1. Fall: Hat Andrea Schlösser Achim Kunz auf dem Oktoberfest eine volle Maß Bier über den Kopf geknallt, weil er ihr an den Busen und unter den Rock gegrabscht hat? 2. Fall: Hat sich Bernd Zander - trotz richterlichen Verbots - Pongsi Langbein genähert und sogar Wäsche von ihr gestohlen? Oder will ihn Pongsis Freund durch eine Falschaussage endgültig aus dem Verkehr ziehen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1