SAT.1Staffel 3Folge 419
Folge 419: Schule in Gefahr

42 Min.Ab 12

1. Fall: Der 18-jährige Louis Goldbach wird beschuldigt, anonym bei seiner Schuldirektorin angerufen und gedroht haben, die Schule in die Luft zu sprengen. Wollte er damit die Abschlussprüfung in Mathematik verhindern? 2. Fall: Christian Staubeck soll in der Table Dance Bar von Simone Treiber einen Sprengsatz gezündet haben, wodurch das Lokal abbrannte. Stahl er aus dem Tresor die Tageseinnahmen?

SAT.1
