Richter Alexander Hold
Folge 407: Deutschland sucht das Supermodel
42 Min.Ab 12
Hat Paul Althoff das angehende Model Vanessa van Hartig nach einer Castingshow niedergeschlagen und ihr mit einem Messer das Gesicht zerschnitten, um seiner Freundin Aishe doch noch zum Sieg zu verhelfen? Oder steckt hinter dieser Attacke ein anderes Motiv?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1