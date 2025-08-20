Richter Alexander Hold
Folge 406: Nach Istanbul verkauft?
43 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Verkaufte Richard Fleischmann seine schöne Nichte Olivia Glück an seinen Schwager Fusun Demir, der ein türkisches Dampfbad in Istanbul betreibt? Wurde sie dort von den beiden gezwungen, nackte Männer zu massieren? Und warum wurde Olivia gewaltsam zurück nach Deutschland gebracht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1