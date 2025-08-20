Richter Alexander Hold
Folge 409: Bonnie und Clyde
42 Min.Ab 12
Haben die beiden Jugendlichen Tessa Bohlmann und Leon Marx einen bewaffneten Banküberfall auf die Bank von Leons Vater begangen? Schoss Tessa auf der Flucht den Wachmann Hugo Winkler nieder? Und wo sind die erbeuteten 248.500 Euro geblieben?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1