SAT.1Staffel 3Folge 412
42 Min.Ab 12

1. Fall: Hat Thomas Wechsler, Besitzer einer Casting-Agentur, Eileen Schäfer mit Alkohol gefügig gemacht, um Nacktfotos von ihr zu schießen und sie anschließend zu erpressen? 2. Fall: Der Schüler Jakob Hansen soll seinem Kumpel Ben Mertens heimlich Potenzmittel untergeschoben haben. Sollte Ben sich vor der ganzen Schule mit einer Dauererektion blamieren?

