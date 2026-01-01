Richter Alexander Hold
Folge 408: Die entführte Psychologin
42 Min.Ab 12
Steckt Klaus Walder hinter der Entführung der Gefängnispsychologin Carla Fent? Wollte er mit dieser Tat den Verdacht auf den vorbestraften Johann Bentersheim lenken oder wollte Walder damit verhindern, dass der Vergewaltiger seiner Tochter weiterhin auf freiem Fuß ist?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1