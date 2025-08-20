Richter Alexander Hold
Folge 431: Verschmähte Liebe
42 Min.Ab 12
Joachim Hochstetter soll seine angebliche Verlobte Rita Svensson brutal in seine Gewalt gebracht haben. Überfiel er die junge Frau in der Tiefgarage, um sie zu zwingen, ihn zu heiraten? Waren der Angeklagte und die Werbetexterin überhaupt jemals ein Paar?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1