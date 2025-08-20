Richter Alexander Hold
Folge 432: Mein Kind ist ein Star
43 Min.Ab 12
1. Fall: Elisabeth Ekert ist angeklagt, der Schauspielerin Carmen Böhme vor einem Casting heimlich ein Abführmittel verabreicht zu haben. Hat sie die Tat begangen, um ihrer eigenen Tochter zur Hauptrolle zu verhelfen? 2. Fall: Carlo Thieler soll seine schwangere Geliebte Veronika Albrecht absichtlich eine Rolltreppe runtergestoßen haben. War er wütend, weil die erfolgreiche Galeristin ihn als Samenspender benutzt hatte? Wollte er, dass sie ihr Baby verliert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1