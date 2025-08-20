Richter Alexander Hold
Folge 433: In den Selbstmord getrieben
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Clemens Goltz soll die Studentin Eva systematisch in den Selbstmord getrieben haben. Gaukelte er ihr vor, ein Außerirdischer zu sein und versprach er ihr ein neues Leben auf dem Stern "Auriga"? Befahl er ihr, den eingeschalteten Föhn in die Badewanne zu werfen, weil sie ihn als Alleinerben einsetzte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1