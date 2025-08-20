Richter Alexander Hold
Folge 437: Der Abzocker
42 Min.Ab 12
Dirk Hegemann wird beschuldigt, die Studentin Corinna Feldhoff mit einem Messer niedergestochen und die Leiche im Wald vergraben zu haben. Erpresste er von der vermögenden Stiefmutter des ermordeten Mädchens ein Lösegeld in Millionenhöhe?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1