Richter Alexander Hold
Folge 440: Leiche im Moor
42 Min.Ab 12
Marcel Andersen wird beschuldigt, den flüchtenden Geldräuber Georg Kerbel mit einem Kissen erstickt zu haben. Hatte er herausgefunden, dass sein seltsamer Mieter ein Verbrecher war, und wollte er die Beute aus dem Raubüberfall an sich bringen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1