Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Angeschossener Liebhaber

SAT.1Staffel 3Folge 444
Angeschossener Liebhaber

Angeschossener LiebhaberJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 444: Angeschossener Liebhaber

44 Min.Ab 12

1. Fall: Victor Hartmann ist angeklagt, auf seinen vermeintlichen Nebenbuhler Nils Küffner geschossen zu haben. Hielt er Nils wirklich für den Liebhaber seiner Frau? 2. Fall: Die Angeklagte Britta Klock soll sich mitten auf die Landstraße gelegt und eine Ohmacht vorgetäuscht haben. Ist sie das Risiko eingegangen, um Philip Wören zum Bremsen zu zwingen - so konnten Brittas Komplizen seine Surfsachen im Wert von 10.000 Euro stehlen...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen