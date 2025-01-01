Richter Alexander Hold
Folge 448: Teuflische Mädchenclique
44 Min.Ab 12
Michaela Petersen soll ihrer Bar-Bekanntschaft Patrick Wagner ein vergiftetes Bier zu trinken gegeben haben, um so an die Pin-Nummern seiner Kreditkarten zu kommen. Hat sie ihm anschließend ein Messer in den Bauch gerammt, um ihn zu beseitigen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1