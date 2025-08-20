Der verlängerte KuraufenthaltJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 450: Der verlängerte Kuraufenthalt
43 Min.Ab 12
Leyla Hasan wird beschuldigt, ihrem alkoholkranken Mann eine Flasche Wodka in die Entziehungsklinik geschmuggelt zu haben, damit er wieder rückfällig wird. Wollte sie verhindern, dass ihr ungeliebter Ehemann bald wieder nach Hause kommt, um mit ihrem Liebhaber ein neues Leben anzufangen?
