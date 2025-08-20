Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 453
Folge 453: Vollgas

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der 15-jährige Howard soll mit Vollgas auf die Freundin seines Vaters zugerast sein, nachdem er sein Auto geklaut hatte. Soll sie glauben, sein Vater saß am Steuer, damit sie sich von ihm trennt? 2. Fall: Petra Weisse ist angeklagt, ihre 16-jährige Stieftochter Veronika in einem Wohnwagen als Prostituierte angeboten zu haben. Mischte sie der Schülerin Drogen in den Tee, um sie willenlos zu machen?

SAT.1
