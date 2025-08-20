Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fettes Erbe

SAT.1Staffel 3Folge 454
Folge 454: Fettes Erbe

44 Min.Ab 12

Pit Kerbel wird beschuldigt, seiner Ehefrau eine Spritze gegeben zu haben, damit sie an Herzversagen stirbt. Wollte er so an ihr Vermögen kommen? Zwang er sie gegen ihren Willen immer weiter zu essen, bis sie schließlich 350 Kilo wog und sich kaum noch bewegen konnte?

