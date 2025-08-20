Richter Alexander Hold
Folge 454: Fettes Erbe
44 Min.Ab 12
Pit Kerbel wird beschuldigt, seiner Ehefrau eine Spritze gegeben zu haben, damit sie an Herzversagen stirbt. Wollte er so an ihr Vermögen kommen? Zwang er sie gegen ihren Willen immer weiter zu essen, bis sie schließlich 350 Kilo wog und sich kaum noch bewegen konnte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1