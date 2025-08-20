Richter Alexander Hold
Folge 455: In den Sarg gesperrt
44 Min.Ab 12
1. Fall: Kai und Felix sollen aus Wut ihre Lehrerin in einen Sarg gesperrt haben. Wollten sie die Frau zwingen, ihnen bessere Noten zu geben? 2. Fall: Brigitte Häusler ist angeklagt, ihren Ehemann Hans-Peter mit einem Nudelholz verprügelt zu haben. Ist sie eine brutale Schlägerin oder musste sie sich gegen ihren Mann zur Wehr setzen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
