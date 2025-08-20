Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

1. Fall: Kai und Felix sollen aus Wut ihre Lehrerin in einen Sarg gesperrt haben. Wollten sie die Frau zwingen, ihnen bessere Noten zu geben? 2. Fall: Brigitte Häusler ist angeklagt, ihren Ehemann Hans-Peter mit einem Nudelholz verprügelt zu haben. Ist sie eine brutale Schlägerin oder musste sie sich gegen ihren Mann zur Wehr setzen?

