Richter Alexander Hold
Folge 458: Gedemütigter Star
44 Min.Ab 12
Der Reporter Maximilian Heiss ist angeklagt, der Sängerin Peggy Stone kurz vor ihrem Auftritt einen Drogencocktail in die Garderobe gebracht zu haben. Hoffte er, dass sie im Drogenrausch ausflippt? Wollte er seiner Karriere auf die Sprünge helfen und exklusiv an eine brandheiße Story kommen? Hielt er das Mädchen deshalb nicht zurück, als es sich wie ein Huhn fühlte und versuchte, aus dem Fenster zu fliegen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1