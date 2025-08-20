Richter Alexander Hold
Folge 462: Todesangst
44 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
1. Fall: Ludger und seine Schwester Anja sollen den 13-jährigen Patrick in Todesangst versetzt haben, indem sie ihn, als Vampire verkleidet, im Kaminzimmer des Schlosses überfielen. Wollten sie sich dafür rächen, dass er monatelang ihre Mutter schikanierte? 2. Fall: Der schottische Dudelsackspieler Rob wird beschuldigt, die Kellnerin Lina sexuell belästigt und sie mit seinem Dudelsack niedergeschlagen zu haben, als sie fliehen wollte.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold