Richter Alexander Hold
Folge 463: Der doppelte Einbrecher
43 Min.Ab 12
Kurt Wassermann soll in das Haus der Witwe Rachel Rooney eingebrochen sein. Oder behauptet sie das nur, weil sie Kurt für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht? Bringen Fotos und Videoaufnahmen die Wahrheit ans Licht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1