SAT.1Staffel 3Folge 467
45 Min.Ab 12

1. Fall: Der Löwenpfleger Marc Munch soll seine Löwin in das Hochzeitszelt von Jennifer Köhnich getrieben haben. Hetzte er das Raubtier auf die Braut und riskierte ihr Leben, um die Hochzeit platzen zu lassen? 2. Fall: Die 18-jährige Martina wird beschuldigt, so schnell mit einem Traktor auf Vera zugerast zu sein, dass die in Todesangst in einen eiskalten Fluss sprang. Hasste Martina das Mädchen, weil sie glaubte, dass sie die Geliebte ihres Vaters ist?

